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10:49 20.12.2019

Видеоконференцию ТКГ по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на понедельник, 23 декабря

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Видеоконференцию ТКГ по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на понедельник, 23 декабря

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорились провести видеоконференцию по обсуждению вопроса освобождения удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 23 декабря.

"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г", - написала на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

19 декабря Кучма заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил он.

Кучма отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых лиц на первое место, "у него колоссальное желание добиться результата".

Теги: #олифер #обмен #ткг #видеоконференция
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