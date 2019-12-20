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10:26 20.12.2019

Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

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Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила украинцев, которые отбывают наказание в тюрьмах Таиланда, и выявила там ряд нарушений, в том числе, отсутствие доступа у заключенных к чистой питьевой войне.

"Посетила граждан Украины, которые содержатся в четырех тайских тюрьмах – "Klongprem central Prison", "Central Women Correctional Institution", "Bangkwang central Prison", 2Bangkok Remand Prison". Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде", - написала Денисова на странице в Фейсбуке.

По ее словам, некоторые заключенные украинцы требуют предоставления квалифицированного лечения, которое отсутствует в перечне доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда. Также граждане Украины не могут посещать спортивные площадки, и ограничены в доступе к получению новостей из Украины. Кроме того, у них есть ограничения во времени на общение с родными по онлайн-связи.

"В свою очередь проинформировала их (заключенных украинцев – ИФ), что по результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать, чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. Также сообщила, что тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях", - отметила Денисова.

Она добавила, что по результатам визитов к заключенным граждан Украины в неотложном порядке будут направлены соответствующие обращения к омбудсмену Таиланда для обеспечения их прав и свобод в местах несвободы.

Теги: #омбудсмен #тюрьмы #денисова #таиланд
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