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10:07 20.12.2019

UNICEF и Международная организация по миграции направили в ОРДЛО 21 тонну гуманитарной помощи - Госпогранслужба

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UNICEF и Международная организация по миграции направили в ОРДЛО 21 тонну гуманитарной помощи - Госпогранслужба

Детский фонд ООН "UNICEF" и Международная организация по миграции направили в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 21 тонну гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF" и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия общим весом 21 тонна", - сказано в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #гумпомощь #ордло #оон
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