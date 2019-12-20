UNICEF и Международная организация по миграции направили в ОРДЛО 21 тонну гуманитарной помощи - Госпогранслужба

Детский фонд ООН "UNICEF" и Международная организация по миграции направили в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 21 тонну гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF" и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия общим весом 21 тонна", - сказано в сообщении.