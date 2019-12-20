В Киеве проводят охрану хвойных насаждений и обустраивают 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников

В Киеве начата кампания по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период, а также обустроены 15 пунктов приема новогодних деревьев в каждом районе столицы, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"КО "Киевзеленстрой" уже начало кампанию по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период 2020 года. Также обустроены 15 пунктов приема новогодних деревьев в каждом районе Киева", – сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

На территории районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут измельчены на щепу для дальнейшего использования в производственных нуждах. В частности, полученную щепу планируется использовать для того, чтобы мульчировать почву (укрывать для защиты от пересыхания) в лунках вечнозеленых растений, растущих в зеленых хозяйствах и на территории города.

"Призываем киевлян запланировать не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019", - добавил Рисованный.

Вначале 2019 КО "Киевзеленстрой" приняло на утилизацию более 5 тыс. елок.

Также чиновник добавил, что начата кампания по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период 2020 года. Так, на территории лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", особое внимание будет уделяться охране хвойных насаждений младшего класса возраста, примыкающих к автодорогам и железнодорожных путей.

Предусмотрены совместные рейды и патрулирование с привлечением работников госэкологической инспекции и должностных лиц патрульной полиции. Кроме того, работники районных КП СЗН обрабатывают деревья специальными веществами, которые в теплом помещении "раскрываются" резким неприятным запахом.

"Эти вещества безвредны для растений, однако неприятные для людей", – добавили в КГГА.

На сайте столичной мэрии опубликованы адреса пунктов приема, контакты и часы работы.