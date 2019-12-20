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07:49 20.12.2019

Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

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Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно.

"После того, как демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят сказать Сенату, как провести их суд. На самом деле, у них (демократов - ИФ) нет никаких доказательств, они даже никогда не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я требую немедленного суда!" - написал Трамп в твиттере.

Он отметил, что демократам в Палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев.

"Республиканцы никогда не были так едины! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд!" - заявил президент США.

Ранее на этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Теги: #сша #импичмент #трамп #сенат
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