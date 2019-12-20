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07:35 20.12.2019

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

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Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате в пятницу, сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на пятницу.

В Минэкоэнерго напомнили, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров состоялся в четверг в Берлине, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ ", - отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Ранее информацию о переговорах в пятницу распространил Газпром.

Теги: #газ #переговоры #россия #украина
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