За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток также зафиксирован один обстрел, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Обстрел позиций украинских защитников боевиками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" рядом с Троицким.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было", – сказано в сообщении.