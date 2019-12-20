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04:43 20.12.2019

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

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Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Сенат США в четверг принял федеральный бюджет на 2020 год, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что голосование по бюджету было разбито на две части. Первая часть, касающаяся ряда гражданских министерств, была принята 71 голосами против 23.

За вторую часть, включавшую финансирование Пентагона, проголосовал 81 сенатор, 11 законодателей не поддержали документ.

Общий объем расходов, принятых Сенатом, составил $1,4 трлн.

Два документа направлены на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Чиновники Белого дома сообщили, что президент подпишет бюджет до конца дня в пятницу, когда истекает текущее финансирование.

Теги: #бюджет #сенат #сша
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