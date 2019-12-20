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03:45 20.12.2019

Прокуратура в Донецкой области расследует гибель мирного жителя

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Прокуратура в Донецкой области расследует гибель мирного жителя

В Донецкой области прокуратура расследует гибель мирного жителя в Марьинке от пули снайпера, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"По факту гибели мирного жителя в г.Марьинке начато расследование по статье "Теракт"… Проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря 2019 года около 12:37 со временно оккупированной территории Донецкой области незаконные вооруженные формирования террористической организации "ДНР" осуществили прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному жителю Марьинки, который в это время находился во дворе собственного домовладения.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

Следователи принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #гибель #донецкая #житель
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