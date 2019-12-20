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00:09 20.12.2019

Основные принципы проекта газовых соглашений наработаны в соответствии с европейскими правилами – топ-менеджер "Нафтогаза"

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Основные принципы проекта газовых соглашений наработаны в соответствии с европейскими правилами – топ-менеджер "Нафтогаза"

Основные принципы проекта газовых соглашений между Украиной и РФ наработаны в соответствии с европейскими правилами, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, в случае политического согласования достигнутых сторонами наработок, должна быть осуществлена работа по их имплементации на разных уровнях.

"Нафтогаз" занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось, по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что стороны наработали протокол, который приближает Украину и РФ к подписанию финальных договоров.

 

Теги: #газ #переговоры #россия #украина
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