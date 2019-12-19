События

23:40 19.12.2019

Одна из улиц в центре Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ

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Одна из улиц в центре Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ

Часть ул.Заводской в центре Запорожья в Вознесеновском районе города переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ. Соответствующее решение принято на 46-й сессии Запорожского горсовета.

Таким образом местные депутаты поддержали инициативу запорожцев, предложивших на общественных слушаниях назвать в честь Иоанна Павла ІІ часть ул.Заводской от ул.Седова до ул.Лермонтова, где расположен католический храм. В ходе обсуждения вопроса ряд депутаты горсовета отметили важность поддержки в Запорожье культурного, национального разнообразия,  и призвали коллег проголосовать за этот проект.

Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: родился в Польше, имел украинские корни. В 2001 году посетил Украину с 5-дневным визитом. В 2011 году Иоанн Павел II был беатифицирован, в 2014 – причислен к лику святых.

Теги: #папа_римский #топонимика #запорожье
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