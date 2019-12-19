События

21:30 19.12.2019

НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглаву Миграционной службы Пимахову

2 мин читать
НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглаву Миграционной службы Пимахову

В четверг детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

"Подозрение бывшему первому заместителю главы ГМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, обнародованном на странице САП в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По данным САП, досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. "При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8тыс., которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-первый замглавы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана украинского гражданства за якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В САП не называют имени и фамилии экс-чиновника, уведомленной о подозрении.

Вместе с тем, экс-нардеп от "БПП" и журналист Сергей Лещенко написал в своей странице в соцсети Фейсбук, что "НАБУ и САП сообщили о подозрении Дине Пимаховой, экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины".

Теги: #гмс #замглавы #подозрение #сап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:11 19.12.2019
НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой

НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой

20:21 19.12.2019
Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн

Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн

06:57 19.12.2019
На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

15:33 18.12.2019
НАБУ и САП сообщили экс-нардепу от БПП Сольвару о подозрении в получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве

НАБУ и САП сообщили экс-нардепу от БПП Сольвару о подозрении в получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве

22:08 17.12.2019
Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

06:42 14.12.2019
Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

19:51 13.12.2019
Прокуратура сообщила депутату Херсонского облсовета о подозрении за вымогательство

Прокуратура сообщила депутату Херсонского облсовета о подозрении за вымогательство

19:13 13.12.2019
САП завершила расследование дела о завладении $20 млн "Ощадбанка" его работниками и представителями группы "Креатив"

САП завершила расследование дела о завладении $20 млн "Ощадбанка" его работниками и представителями группы "Креатив"

16:29 12.12.2019
Правоохранители проводят обыски у подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Правоохранители проводят обыски у подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

19:01 10.12.2019
Заместителя главы Шевченковской РГА Киева подозревают в указании недостоверных данных в декларации

Заместителя главы Шевченковской РГА Киева подозревают в указании недостоверных данных в декларации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения - СМИ

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

Еще 4 улицы Киева, включая Горького и Маршала Гречко, получили новые названия

Депутаты Европарламента предостерегают украинскую власть от политпреследований - Климпуш-Цинцадзе

Рада одобрила создание реестра педофилов

Окружной админсуд открыл производство по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" к руководителю ОП Богдану

В Москве двое сотрудников спецслужб получили крайне тяжёлые ранения после стрельбы на Лубянке

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА