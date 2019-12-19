События

21:08 19.12.2019

Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения - СМИ

2 мин читать
Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения - СМИ

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу.

О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего пока не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

Позднее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что состояние сына первого президента Грузии тяжелое.

По данным телекомпании, которая ссылается на врачей одной из тбилисских клиник, куда был доставлен Гамсахурдия, ему проводят сложную операцию, он получил несколько проникающих ранений, предположительно холодным оружием в область груди.

Между тем, старший брат Гамсахурдия Константин рассказал журналистам, что на данном этапе воздержится называть какие-либо версии произошедшего.

"По предварительным данным, как мне сказали, это был острый предмет. Ранение достаточно опасное", - сказал он.

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, перед тем, как Гамсахурдия был ранен, на улице началась драка. По их словам, когда прохожие подбежали к раненому Гамсахурдия, нападавшие уже скрылись. Они также рассказали, что у него была пробита голова, и было ранение в области шеи.

Представитель общественного движения "Лело" Кетеван Энукидзе в свою очередь рассказала журналистам, что ранее она слышала от самого Гамсахурдия, что он опасается за свою жизнь.

"В прошлом году в декабре Цотнэ мне сказал, что знаю точно, что моя ликвидация, возможно, входит в чьи-то планы, и точно знаю, что меня из-за этого убьют", - сказала она, выразив предположение, что, возможно, опасения Гамсахурдия были связаны с его попытками добиться доведения до конца расследования смерти его отца.

Теги: #покушение #грузия #сын #экс_президент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 19.12.2019
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

15:51 16.12.2019
SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

19:27 14.12.2019
Правящая партия "Грузинская мечта" провела многотысячный митинг в поддержку европейского курса Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" провела многотысячный митинг в поддержку европейского курса Грузии

20:14 13.12.2019
Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

08:50 07.12.2019
Экс-президент Боливии улетел из Мексики на Кубу, где пройдет медицинское обследование

Экс-президент Боливии улетел из Мексики на Кубу, где пройдет медицинское обследование

14:01 04.12.2019
Гражданин Грузии мог быть убит в Берлине по приказу из РФ - прокуратура Германии

Гражданин Грузии мог быть убит в Берлине по приказу из РФ - прокуратура Германии

04:40 01.12.2019
Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер

Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер

20:02 28.11.2019
Зурабишвили отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны, сообщают в Тбилиси

Зурабишвили отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны, сообщают в Тбилиси

08:29 20.11.2019
Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

08:00 19.11.2019
Грузинская оппозиция вновь поставила палатки у здания парламента

Грузинская оппозиция вновь поставила палатки у здания парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглаву Миграционной службы Пимахову

НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн

Еще 4 улицы Киева, включая Горького и Маршала Гречко, получили новые названия

Депутаты Европарламента предостерегают украинскую власть от политпреследований - Климпуш-Цинцадзе

Рада одобрила создание реестра педофилов

Окружной админсуд открыл производство по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" к руководителю ОП Богдану

В Москве двое сотрудников спецслужб получили крайне тяжёлые ранения после стрельбы на Лубянке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА