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20:40 19.12.2019

Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

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Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

В Луганской области правоохранители расследуют факты злоупотребления и хищения бюджетных средств чиновниками одного из управлений Луганской областной государственной администрации во время ремонта моста в Станице Луганской.

"19 декабря 2019 года при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской ОГА вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.

"Следствие считает, что упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации проведения работы по капитальному ремонту моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что чиновники намеревались присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч.2 ст.364 УК Украины.

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Теги: #станица_луганская #хищения #генпрокуратура #мост
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