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20:06 19.12.2019

Депутаты Европарламента предостерегают украинскую власть от политпреследований - Климпуш-Цинцадзе

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Депутаты Европарламента предостерегают украинскую власть от политпреследований - Климпуш-Цинцадзе

Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований в Украине зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге, сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС ", - приводит слова Климпуш-Цинцадзе пресс-служба партии "Евросолидарность".ы

Нардеп также сообщила, что европейские партнеры недовольны так называемой "Судебной реформой Зеленского", и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.

"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко было отмечено взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза по уменьшению судей Верховного суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #евросолидарность #политпреследования
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