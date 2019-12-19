События

18:52 19.12.2019

В Москве двое сотрудников спецслужб получили крайне тяжёлые ранения после стрельбы на Лубянке

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Сотрудники ФСБ РФ пострадали в результате стрельбы на Лубянке, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве РФ.
"Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжёлые ранения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.
Как сообщалось, инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.
Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.
ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

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Интерфакс-Украина
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