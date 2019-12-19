Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В течение суток четверга боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован близ населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.