События

18:16 19.12.2019

Предварительно, видеоконференция по обмену удерживаемыми запланирована на 23 декабря, сообщают в Луганске

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Предварительно, видеоконференция по обмену удерживаемыми запланирована на 23 декабря, сообщают в Луганске

Обсуждение обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР" и "ДНР" в формате видеоконференции запланировано на понедельник, сообщили в четверг власти в Луганске

"Предварительно, следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции…, - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в четверг представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма анонсировал проведение видеоконференции по обмену на 20 декабря.

Теги: #ткг #видеоконференция
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