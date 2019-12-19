Предварительно, видеоконференция по обмену удерживаемыми запланирована на 23 декабря, сообщают в Луганске

Обсуждение обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР" и "ДНР" в формате видеоконференции запланировано на понедельник, сообщили в четверг власти в Луганске

"Предварительно, следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции…, - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в четверг представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма анонсировал проведение видеоконференции по обмену на 20 декабря.