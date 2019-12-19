Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе - Минобороны

Заместитель министра обороны Алина Фролова заявляет, что Украина намерена сформировать пояс совместной безопасности с международными партнерами на Черном море.

"Один из наших приоритетов - это безопасность Черноморского региона. Украина заинтересована в том, чтобы постоянно сохранялось внимание международного сообщества к Черноморскому региону и в первую очередь к оккупации Крыма", - сказала Фролова в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины" в четверг в Киеве.

Замминистра подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Черноморском регионе из-за агрессивных действий РФ продолжает усложняться и ухудшаться. "Это тревожит не только нас, но и стран-партнеров. Поэтому мы видим лидирующую роль Украины в формировании совместной позиции относительно стратегии обеспечения безопасности именно в Черноморском регионе", - отметила Фролова.

Кроме того, она добавила, что агрессивные действия РФ в регионе наносит и экономический ущерб Украине.

"Мы будем наращивать боевую способность Военно-морских сил, развивать систему охраны и обороны морского побережья, развивать новую инфраструктуру базирования Военно-морских сил и симметрично реагировать на угрозы с моря, а именно формировать пояс совместной безопасности с нашими партнерами в Черноморском регионе", - заявила замминистра.

По ее словам, на данный момент уже идет работа по региональному взаимодействию со странами Черноморского региона, для того, чтобы иметь возможности противодействовать агрессивным действиям РФ.

Кроме того, Украина продолжит проводить переговоры для увеличения присутствия НАТО и стран-членов Альянса в регионе.