События

14:39 19.12.2019

На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

1 мин читать
На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

На временном контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак", который находится на административной границе с оккупированной территорией полуострова Крым, открыли сервисную зону для граждан.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ), сервисная зона КПВВ "Каланчак" включает автостанцию, с которой отправляются рейсы в Херсон, Одессу, Запорожъе, Днепр, Киев и Новую Каховку, Центр предоставления административных услуг, места отдыха для путешественников и водителей, а также магазины и кафе. Протяженность зоны составляет 100 метров, пропускная способность – тысяча человек в сутки.

"Это - символическое место, по одну сторону от которого - свободное пространство, где строится европейская демократия, где государство заботится и защищает гражданина; а по другую сторону – "русский мир". В "Каланчаке" сейчас гораздо комфортнее, чем на КПВВ оккупантов, ведь Украина открыла это с уважением к человеку, его достоинству, для обеспечения комфорта. Такие вещи, как эта сервисная зона - наглядная демонстрация того, как наше государство меняется и становится европейским. Жители полуострова будут замечать позитивные изменения на материке - это упростит нам возвращении Крыма", - отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время церемонии открытия.

Вице-премьер-министр отдельно подчеркнул, что этот пункт пропуска и сервисная зона является временным, и когда полуостров будет освобожден, в их функциях потребности больше не будет.

Теги: #крым #кпвв #каланчак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 18.12.2019
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

15:03 18.12.2019
У полиции Крыма появились помещения главка и кинологического центра

У полиции Крыма появились помещения главка и кинологического центра

10:30 18.12.2019
Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

17:11 17.12.2019
Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

12:56 17.12.2019
SCM опровергает контроль над активам в Крыму

SCM опровергает контроль над активам в Крыму

11:19 16.12.2019
Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

23:23 12.12.2019
Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

08:25 12.12.2019
МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

14:38 10.12.2019
У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

14:18 10.12.2019
Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

При обыске у Антоненко нашли половину мины МОН-50 – замглавы МВД Геращенко

Под стенами НБУ началась отдельная акция протеста болельщиков ФК "Динамо Киев" за возврат средств центробанком семье Суркисов

Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

67% жителей Харькова поддержали переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова по итогам общественного обсуждения

Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА