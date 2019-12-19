На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

На временном контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак", который находится на административной границе с оккупированной территорией полуострова Крым, открыли сервисную зону для граждан.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ), сервисная зона КПВВ "Каланчак" включает автостанцию, с которой отправляются рейсы в Херсон, Одессу, Запорожъе, Днепр, Киев и Новую Каховку, Центр предоставления административных услуг, места отдыха для путешественников и водителей, а также магазины и кафе. Протяженность зоны составляет 100 метров, пропускная способность – тысяча человек в сутки.

"Это - символическое место, по одну сторону от которого - свободное пространство, где строится европейская демократия, где государство заботится и защищает гражданина; а по другую сторону – "русский мир". В "Каланчаке" сейчас гораздо комфортнее, чем на КПВВ оккупантов, ведь Украина открыла это с уважением к человеку, его достоинству, для обеспечения комфорта. Такие вещи, как эта сервисная зона - наглядная демонстрация того, как наше государство меняется и становится европейским. Жители полуострова будут замечать позитивные изменения на материке - это упростит нам возвращении Крыма", - отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время церемонии открытия.

Вице-премьер-министр отдельно подчеркнул, что этот пункт пропуска и сервисная зона является временным, и когда полуостров будет освобожден, в их функциях потребности больше не будет.