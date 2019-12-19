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14:38 19.12.2019

Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Алексей Резников сообщил, что во время заседания ТКГ в среду происходил нормальный переговорный процесс и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в Киеве в четверг по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

Теги: #ткг #переговоры
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