Под стенами НБУ началась отдельная акция протеста болельщиков ФК "Динамо Киев" за возврат средств центробанком семье Суркисов

Под стенами Национального банка Украины (НБУ) в 11:00 четверга началась отдельная акция протеста, около сотни участников которой требуют от регулятора возврата средств семье Суркисов, сообщила пресс-служба центробанка агентству "Интерфакс-Украина".

Как уточняется, протестующие называют себя болельщиками футбольного клуба "Динамо Киев", в руках они держат флаги с динамовской символикой.

"Видимо, для баланса футбольных цветов - так много у нас оранжевого (цвет жилетов протестующих Никопольского завода ферросплавов – ИФ) под стенами, сегодня к нам пришли новые гости. Требуют, чтобы НБУ вернул средства Суркисам, иначе их клуб не будет играть на высоком европейском уровне", - прокомментировал акцию протеста руководитель проектов и программ департамента коммуникаций Нацбанка Иван Пальчевский в Facebook.

В шутку он добавил: под стенами регулятора не хватает только работников медиагруппы "1+1 медиа" и программы "Вечерний квартал" для защиты высоких стандартов журналистики и юмора.

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами регулятора продолжается уже более месяца - с 13 декабря. В начале декабря митингующие также начали пикеты у домов главы НБУ Якова Смолия и его первого замглавы Екатерины Рожковой.

В конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк. НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники НЗФ и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

Как сообщалось, 19 декабря в 11:40 Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка (Киев) приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо Киев".