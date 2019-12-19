События

13:16 19.12.2019

67% жителей Харькова поддержали переименование проспекта Григоренко в имени маршала Жукова по итогам общественного обсуждения

3 мин читать

Общественное обсуждение по вопросу переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова, организованное горсоветом в форме электронной консультации, закончилось.

Статистика, опубликованная на сайте Харьковского горсовета, свидетельствует, что предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.

Кроме того, было подано 22 предложения, в том числе вернуть проспекту изначальное название - Стадионный, установить на проспекте Григоренко памятник Петру Григоренко, выбирать названия улиц, связанные не с историческими событиями, а с географическим положением и т.д. Есть также предложения новых названий - проспект Перемирия, проспект Позитива, проспект Бандеры и проспект Кернеса.

Как сообщалось, в ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

Харьковский горсовет подал апелляцию.

8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.

Теги: #переименование #проспект #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:00 19.12.2019
Более 3 га парка Зеленый гай в Харькове были незаконно переданы в частную собственность

Более 3 га парка Зеленый гай в Харькове были незаконно переданы в частную собственность

00:32 18.12.2019
В Харькове предположительно из-за отравления угарным газом два человека погибли, беременная женщина госпитализирована

В Харькове предположительно из-за отравления угарным газом два человека погибли, беременная женщина госпитализирована

09:08 17.12.2019
В Харькове решили продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

В Харькове решили продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

19:27 16.12.2019
Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

15:51 16.12.2019
SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

03:43 16.12.2019
В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

06:42 14.12.2019
Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

05:43 14.12.2019
Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

19:06 13.12.2019
В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

19:20 11.12.2019
Кернес добился встречи с новым главой Харьковской ОГА, чтобы обсудить отопительный сезон, медреформу и строительство новой дороги

Кернес добился встречи с новым главой Харьковской ОГА, чтобы обсудить отопительный сезон, медреформу и строительство новой дороги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

Советник премьера Голик показал лучшие и худшие области по использованию денег на дороги

В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА