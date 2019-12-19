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Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

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Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения.

"Директор НАБУ Артем Сытник судом признан виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Этот факт также отражен в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - написала пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook и обнародовала скриншот реестра.

Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

"Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил он.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.

6 сентября Сарненский районный суд Ровненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф. Адвокат чиновника Владислав Кича подал апелляцию.

13 декабря апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании.

Теги: #набу #сытник #коррупция
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