РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, с 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.

"В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержание грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - отметили в Госпогранслужбе.

Загруженность транспорта составила около 75%.

Отмечается, что перемещение автоколонн, как и предыдущих, происходило с нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста модальностей.