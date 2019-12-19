События

10:54 19.12.2019

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

1 мин читать
РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, с 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.

"В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержание грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - отметили в Госпогранслужбе.

Загруженность транспорта составила около 75%.

Отмечается, что перемещение автоколонн, как и предыдущих, происходило с нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста модальностей.

Теги: #госпогранслужба #рф #гумконвой #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:57 19.12.2019
На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

23:29 18.12.2019
Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

18:43 18.12.2019
"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

15:56 18.12.2019
Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

13:30 18.12.2019
Шефчович надеется, что предстоящие переговоры о будущем транзите российского газа через Украину станут положительным сигналом рынкам и потребителям

Шефчович надеется, что предстоящие переговоры о будущем транзите российского газа через Украину станут положительным сигналом рынкам и потребителям

11:48 18.12.2019
С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

11:42 18.12.2019
Поправки в Конституцию Украины противоречат минским соглашениям - МИД РФ

Поправки в Конституцию Украины противоречат минским соглашениям - МИД РФ

10:18 18.12.2019
Продление экономических санкций против РФ будет согласовано постпредами стран ЕС в среду

Продление экономических санкций против РФ будет согласовано постпредами стран ЕС в среду

09:35 18.12.2019
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

23:35 17.12.2019
Оборонный бюджет США предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России

Оборонный бюджет США предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

Пашинскому сменили меру пресечения на домашний арест

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

Советник премьера Голик показал лучшие и худшие области по использованию денег на дороги

В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

В 2019 году более 1 млн киевлян воспользовались услугами ЦПАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА