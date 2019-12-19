Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Шевченковский районный суд Киева 18 декабря обязал начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) данные о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), сообщила пресс-служба партии.

"Речь идет о том, что в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10, и народных депутатов Украины, которые поддержали его принятие, содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - заявляет пресс-служба политсилы.

"Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая еще 3 декабря 2019 года была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от ОПЗЖ о совершенном преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.