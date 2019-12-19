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10:10 19.12.2019

В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

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В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

 К середине декабря в Киеве установилась температура, являющаяся климатической нормой для конца октября, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднесуточная температур 16 декабря составила + 6,6° С, что на 0,5° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября", - сообщает обсерватория.

Во вторник, 17 декабря, был установлен новый рекорд – температура поднялась до +10,4°С, что на 1,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Ожидается, что в ближайшие дни будут зафиксированы новые температурные рекорды.

Теги: #погода
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