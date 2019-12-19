В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

В с. Большой Дальник Беляевского района (Одесская обл.) на территории школы саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"18 декабря в с. Большой Дальник Беляевского района на территории школы обнаружено 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийские снаряды калибром 45 мм - 271 единица, ручные гранаты - 21 единица и взрыватели - 54 единицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что саперы ГСЧС взрывоопасные предметы изъяли и обезвредили.