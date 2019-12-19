В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

В новогоднюю ночь работа метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

"19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

Кроме того, на время празднования изменит движение ряд маршрутов общественного транспорта.