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04:07 19.12.2019

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Нижняя палата конгресса США поддержала обвинения в адрес президента. Дальнейшее решение об импичменте президенту США Дональду Трампу должна принять верхняя палата Конгресса - Сенат.

Демакратическое большинство в палате представителей проголосовало за импичмент президента США Дональда Трампа.
За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 конгрессменов, против - 197.
Вслед за этим законодатели поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За»  — 229 человек, «против» — 198. 

Дале обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

Теги: #сша #импичмент
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