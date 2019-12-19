В 2019 году более 1 млн киевлян воспользовались услугами ЦПАУ

В течение 2019 года услугами Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) воспользовалось более 1 млн киевлян, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"Благодаря настойчивой, системной работе пока прием продолжается по единым требованиям (стандартам) к качеству обслуживания, разработанных с учетом лучших мировых практик и стандартов", - сообщила во время расширенного заседания коллегии КГГА директор департамента предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

По ее словам, первый городской ЦПАУ насчитывал всего 10 рабочих мест администраторов, предоставлялся ограниченный спектр услуг. Вскоре спектр его услуг – более 150 видов, как для граждан, так и для бизнеса. Все центры оборудованы по современным стандартам: электронная очередь и документооборот, wi-fi, кондиционеры, условия для лиц с инвалидностью, детские уголки и комнаты матери и ребенка, зона самообслуживания.

Шамрай отметила, что реализация пилотных проектов является визитной карточкой столичных ЦПАУ. Так, еще в 2011 году была существенно упрощена процедура получения разрешения на рекламу, благодаря многоэтапному механизму согласований без участия заявителя.

"Столичные ЦПАУ длительное время оказывают комплексные услуги заявителям по жизненным ситуациями. Одновременно с получением свидетельства о рождении ребенка родители могут зарегистрировать место проживания ребенка и оформить документы на получение социальной помощи при рождении. Мы были первые, кто ввел оформленияе биометрических документов через ЦПАУ. В конце прошлого года мы внедрили пилотный проект предоставления услуг по регистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения. На сегодня эти услуги доступны во всех центрах. Ими уже воспользовались 1519 заявителей. Печатаем мы водительские удостоверения в соответствии с современными требованиями с указанием группы крови", - отметила она.

Также по ее словам, улучшена материально-техническая база ЦПАУ, комфортность зон ожидания заявителей, внедрены современные формы информирования и консультирования, осуществлялись активные меры по популяризации услуг центров. Осуществлен целый комплекс мероприятий для обеспечения надлежащего обслуживания лиц с инвалидностью.

"Во всех ЦПАУ функционируют уголки самообслуживания, которые стали платформами для обучения заявителей, как воспользоваться доступными онлайн-сервисами. Ведь сегодня значительная часть общества с осторожностью относится к таким услугам. Мы обучаем наших посетителей в простой доступной форме, сервисы уже функционируют, как они работают. Все четко, просто и понятно. Квалифицированный администратор на практике шаг за шагом продемонстрирует, что электронные услуги - это удобно и безопасно", - отметила директор департамента.

Вся информация по административных услуг размещена на официальном веб-портале административных услуг Киева (https://kyivcnap.gov.ua/). Через него осуществляется многоэтапная процедура согласований, sms-информирование заявителей о готовности результата. Через личный кабинет на портале можно электронные услуги. Этим сервисом воспользовалось более 56 тыс. заявителей.

Кроме того, спектр услуг ЦПАУ, в том числе электронных, в дальнейшем будет расширяться. Приоритетным будет комплексный подход в их предоставлении.