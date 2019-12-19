Более 3 га парка Зеленый гай в Харькове были незаконно переданы в частную собственность

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту незаконного предоставления в частную собственность должностными лицами Харьковского городского совета и управления Госземагентства в городе земельных участков общего пользования в парке Зеленый гай.

"Прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ИФ) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства в течение 2009-2014 годов Харьковский горсовет утвердил проекты землеустройства по отводу земельных участков и предоставил в частную собственность 18 гражданам 22 земельных участка для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участка) и ведения садоводства. Общая площадь этих участков - более 3 га.

Как установили правоохранители, целевое назначение земельных участков было изменено с земель рекреационного назначения на земли жилой и общественной застройки без разработки, согласования и утверждения соответствующих проектов землеустройства.

Стоимость незаконно отчужденных земельных участков составляет более 8 млн грн.