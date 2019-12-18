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23:29 18.12.2019

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

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Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых "нормандской четверкой", заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

"Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО", добавил он.

Теги: #ткг #обсе #украина #донбасс
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