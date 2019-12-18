Сторонам конфликта на Донбассе предстоит сделать шаги, чтобы осуществить обмен удерживаемыми до конца года

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта на Донбассе предстоит осуществить ряд шагов, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами до конца года.

"Некоторые шаги предстоит сделать", - сказал Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ.

Он отметил, что "есть разные технические моменты, которые надо уточнить".

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что на сегодняшнем заседании ТКГ "стороны приложили существенные усилия", чтобы обмен мог быть проведен до конца года.

"Они сегодня провели основательную работу, и есть желание всех сторон провести этот обмен", - подчеркнул Сайдик.