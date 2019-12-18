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21:20 18.12.2019

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

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Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

Теги: #обмен #ткг #пленные #мид
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