События

19:16 18.12.2019

Мина, которую Антоненко якобы попросил спрятать перед обыском, направлена на экспертизу

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Мина, которую Антоненко якобы попросил спрятать перед обыском, направлена на экспертизу

Похожий на мину предмет, найденный в доме, в одной из квартир которого проживает подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержант ВСУ Андрей Антоненко, будет подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной, сообщается на сайте Национальной полиции в среду.

Как отмечается в сообщении, в рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет. "Воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещь из квартиры. 13 декабря 2019 года… во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50", - говорится в сообщении.

По данным полиции, очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед Антоненко оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко по состоянию на вторник находился в изоляторе временного содержания, не признает свою вину, а также опровергает озвученные руководством правоохранительных органов факты, якобы доказывающие его причастность к преступлению.

Теги: #шеремет #мина #полиция
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