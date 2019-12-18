События

18:49 18.12.2019

Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета обжаловали избранные судом меры пресечения

2 мин читать

Адвокаты Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, подали апелляции на арест своих подзащитных.

Об этом оба адвоката, Константин Татарченко (защитник Антоненко) и Владислав Добош (защитник Кузьменко) сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook.

Оба обнародовали фото апелляционных жалоб на решение Печерского суда.

Добош в тексте заявления указал, что решение было принято с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона, необоснованно и немотивированно, и должно быть отменено.

Татарченко же подчеркнул, что его подзащитный перечисленных в сообщении о подозрении действий не совершал, а со стороны следствия не было предоставлено никаких документальных подтверждений его причастности к совершению преступления.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

Пашинскому сменили меру пресечения на домашний арест

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

Боец ВСУ погиб вследствие обстрелов боевиков во вторник на Донбассе

Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транзита российского газа в страны ЕС через Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге государственных выплат

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

Мина, которую Антоненко якобы попросил спрятать перед обыском, направлена на экспертизу

Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка до 1 июля

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

Обстрел Новолуганского в 2017 году был совершен из Горловки и Енакиево – данные расследования Truth Hounds

Пашинскому сменили меру пресечения на домашний арест

Латвия передала на Донбасс более 320 тонн гуманитарного груза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА