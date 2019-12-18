Обстрел Новолуганского в 2017 году был совершен из Горловки и Енакиево – данные расследования Truth Hounds

Обстрел пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области 18 декабря 2017 года был совершен из городов Горловка и Енакиево на неподконтрольной правительству территории Донецкой области, заявил член правления общественной организации Truth Hounds Ярополк Брыных, ссылаясь на данные исследования организации.

По его словам, об этом свидетельствует анализ спутниковых карт, спутниковых снимков, а также исследование информации из социальных сетей.

"Документаторы, пребывая на страницах (соцсетей – ИФ), которые ведутся с территорий, неподконтрольных правительству Украины, смогли выяснить, что 18 декабря из района Горловки и близко к Енакиево, местное гражданское население слышало выстрелы… Это позволило подтвердить одну из гипотез, которая была определена вначале документирования – что обстрел велся с направления на юго-запад от Новолуганского", - сказал Брыныъх во время пресс-брифинга на тему "Снаряд под подушку. Кто виноват в массовом обстреле Новолуганского 18 декабря 2017?" в Киеве в среду.

"На юго-западе Новолуганского находится Горловка. И в тот момент там находилось вооруженное подразделение "Корса" - незаконное вооруженное формирование, на балансе которого находилась машина РСЗ БМ-21 "Град". То есть это вооружение у них было", - добавил представитель организации.

По его словам, "документаторы Truth Hounds пришли к выводу, что обстрел велся, фактически, одновременно из направления двух населенных пунктов двумя разными машинами БМ-21 "Град".

Брыных отметил, что в период обстрела незаконным вооруженным формированием "Корса" командовала Ольга Качура. "По результатам этого исследования мы можем утверждать, что Качура Ольга ответственна, как командующий этого незаконного вооруженного формирования, за этот обстрел. Даже если предположить, что Ольга не давала команды обстреливать населенный пункт, она должна была, как командующий этого батальона, знать, что этот обстрел ведется, и потому она полностью ответственна за него", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что доказательства говорят о том, что это была не атака против Вооруженных сил Украины, а целенаправленный обстрел гражданского населения, соответственно, военное преступление или преступление против человечности. По словам представителя Truth Hounds, эти данные будут переданы офису международного прокурора Международного криминального суда, однако МКС вряд ли будет наказывать бойцов батальона "Корса" или Качуру, поскольку, как он сказал, это "слишком мелкий персонаж для МКС".

"Большое внимание возлагается в этом на украинское судопроизводство, украинские правоохранительные органы, которые должны, по возможности, задержать и судить в соответствии с действующим украинским законодательством тех людей, которые подозреваются в данный момент в совершении преступлений против гражданского населения", - резюмировал он.

Брыных сообщил, что в результате обстрела Новолуганска 18 декабря 2017 года пострадало 45 жилых домов, а также садик, школа, церковь.

Truth Hounds позиционируют себя как команду специалистов по правам человека, которая документирует военные преступления и преступления против человечества с 2014 года.