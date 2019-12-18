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16:22 18.12.2019

Латвия передала на Донбасс более 320 тонн гуманитарного груза

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Латвия передала на Донбасс более 320 тонн гуманитарного груза

Славянская районная больница в Донецкой области на днях получила гуманитарную помощь от главного капеллана Вооруженных сил Латвии Элмарса Плявинша, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армияinform" во вторник.

"Первый гуманитарный груз прибыл в Украину еще в 2015-м. За это время нам удалось привезти более 320 тонн гуманитарного груза. Сейчас это медицинское учреждение получило, в частности, два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, умывальники, лампы, медицинское оборудование, а также различные необходимые для пациентов вещи", - сказал Плявинш.

Присутствовавший на мероприятии почетный консул Латвии в Донецкой области Александр Павенко отметил, что сейчас особенно важно укреплять взаимоотношения между украинцами и латышами, а также сообщил о намерениях в дальнейшем расширять сотрудничество между военными и гражданскими лицами.

"Мы планируем в дальнейшем расширять наше сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличения помощи для нас", - подчеркнул консул.

Тем временем главный врач Славянской центральной районной больницы Александр Биланов обратил внимание на актуальность такой помощи. По его словам, в больнице развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута, и это позволяет оперировать пациентов с Покровска, Константиновки, Мариуполя, Доброполья и других населенных пунктов. Биланов сообщил, что лишь один из полученных операционных столов стоит приблизительно 800 тыс. грн.

Теги: #латвия #ордло #гумпомощь
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