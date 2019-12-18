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15:24 18.12.2019

СБУ блокировала масштабную реализацию контрафактного токсического топлива

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СБУ блокировала масштабную реализацию контрафактного токсического топлива

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ, опасных для жизни и здоровья людей.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсические вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих", - сообщил пресс-центр СБУ в среду.

Изготовленные по опасной технологии бензин и дизтопливо продавали через более чем 150 аффилированных АЗС по всей территории государства. Часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 млн грн.

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма, а также получили обстоятельные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников.

Продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Теги: #сбу #контрабанда
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