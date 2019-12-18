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14:06 18.12.2019

До 23 возросло число пострадавших во время столкновений возле Рады 17 декабря правоохранителей

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До 23 возросло число пострадавших во время столкновений возле Рады 17 декабря правоохранителей

За сутки вторника, 17 декабря, во время массовых акций в центре Киева пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, при этом 12 полицейских и 5 гвардейцев доставлены в медицинские учреждения, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадали 23 правоохранители - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер-гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - сказал Яровой в среду, сообщает пресс-служба МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел добавил, также к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека", - подчеркнул Яровой.

"В свою очередь, полиция, гвардейцы, а также сотрудники ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и право граждан на мирный протест", - добавил первый замминистра.

Как сообщалось, по факту столкновений возле Верховной Рады 17 декабря начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Теги: #верховная_рада #протест #яровой
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