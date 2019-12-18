СБУ блокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в Российскую Федерацию, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевской области пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения", - сказано в сообщении.

Так, в ходе обысков в арендованном мужчиной складском помещении правоохранители изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей, в связи с чем, сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.333 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, контрразведчики СБУ также блокировали попытку украинца вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ десять комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

Правоохранители составили протокол о нарушении мужчиной таможенных правил. Было изъято оборудование, которое проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст.333 УК Украины.