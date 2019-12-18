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13:33 18.12.2019

Конфликт со стрельбой произошел между строителями и коммунальщиками в Чабанах из-за грязных колес

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Конфликт со стрельбой произошел между строителями и коммунальщиками в Чабанах из-за грязных колес

Конфликт, произошедший в Чабанах (Киевская обл.) между представителями коммунального хозяйства и строителями из-за грязных колес, закончился дракой и стрельбой, сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Продолжаются строительные работы. Для того, чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу такие авто, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства", - рассказали в областном главке полиции.

Так, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, которое выезжало со строительной площадки с грязными колесами.

"Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего руководитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону", - говорится в сообщении.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили забойные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений", - сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Теги: #киев #конфикт #полиция #киевская_область
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