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12:58 18.12.2019

В Украине немного похолодает, но по-прежнему без осадков

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В Украине немного похолодает, но по-прежнему без осадков

В ближайшие сутки, 19 декабря, на территорию Украины придет воздух, несколько прохладнее, чем нынче, но осадков по-прежнему не ожидается, сообщает в среду Укргидрометцентр.

Ночью и утром в четверг в Украине, кроме северных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 5° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 тепла в 1989г., самая низкая ночью 19,6 мороза в 1994г.

На 20 декабря в Украине без осадков. В большинстве областей, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в северных, центральных и восточных областях понизится ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

На 20 декабря в Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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