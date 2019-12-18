Обвал произошел на ш/у "Южнодонбасское №1", ведутся поиски человека – глава НПГУ

Обвал произошел на ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в 1:35 ночью в среду в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец со ссылкой на главу подразделения НПГУ этого предприятия Евгения Марусенко.

По его словам, В зоне обвала находился один человек, поиски которого продолжаются.

По состоянию на 11:45 шахта не работает.

Как сообщалось, "Ш/у Южнодонбасское №1" в 2018 году увеличило добычу рядового угля на 3,9% по сравнению с 2017 годом - до 465,1 тыс. тонн, в январе-июне 2019 года - на 16,3%, до 241,8 тыс. тонн.