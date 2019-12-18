Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе

С начала суток среды, 18 декабря, по состоянию на 12.00, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем и стрелковое вооружение, вследствие чего украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Минобороны Украины.

"Сегодня, в результате вражеского прицельного огня получил ранения один наш герой. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в полдень среды в Киеве.

Так, с 06.50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе н.п.Новолуганское. Оккупанты открыли огонь с направления Доломитное.

"С 07.30 в течение полутора часов, российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел наших защитников н.п. Березовые", - рассказал он.

С 10.30 в течение 20 минут противник вел плотный огонь с направления от н.п. Заиченко по украинским военным у Водяного.

"Украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение", - рассказал Гуцуляк.