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10:18 18.12.2019

Главы ФРБ Бостона и Далласа не видят необходимости в изменении ставки ФРС в ближайшее время

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Главы ФРБ Бостона и Далласа не видят необходимости в изменении ставки ФРС в ближайшее время

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен не опасается экономического спада в США и не видит необходимости в изменении базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшее время.

"Я полагаю, что мы вряд ли столкнемся с экономическим спадом в предстоящем году, учитывая в целом позитивные финансовые условия и сохранение стимулирующей монетарной и бюджетной политики", - заявил Розенгрен в ходе мероприятия в Нью-Йорке.

Благосостояние американцев и норма сбережений растут синхронно, и это сулит хорошие перспективы для потребительских расходов, отметил он.

"Достаточное число рабочих мест и увеличение доходов американцев предвещают успех розничным продажам в праздничный сезон и далее", - заявил Розенгрен.

Глава ФРБ Бостона голосовал против всех трех снижений ставки Федрезервом в этом году, однако не считает, что в данный момент Центробанку стоит ужесточать политику.

"По моему мнению, сейчас целесообразно занять выжидательную позицию относительно любых изменений политики, если только не произойдет существенного ухудшения экономических прогнозов", - заявил Розенгрен.

"Надеюсь, ближайший год будет скучным в плане денежно-кредитной политики", - добавил он.

Другой представитель Федрезерва - президент ФРБ Далласа Роберт Каплан - также считает, что Центробанку следует сохранять ставку на текущем уровне (1,5-1,75%), если не произойдет существенного изменения прогноза для американской экономики.

"У меня есть свой прогноз: мы будем наблюдать слабые показатели промышленного сектора в следующем году, вялый глобальный рост и очень вялые инвестиции бизнеса, но потребительский сектор останется сильным", - заявил Каплан в интервью Bloomberg TV.

"Потребуется существенное изменение этого прогноза, чтобы я поддержал изменение ставки", - отметил он.

ФРС на декабрьском заседании сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых.

Точечный график - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов Комитета по открытому рынку (FOMC) в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только четверо из 17 руководителей предполагают возможность повышения ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

Теги: #сша #фрс
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