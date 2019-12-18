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10:09 18.12.2019

СБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами

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СБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в 2019 году раскрыла проникновение 17 агентов и шпионов иностранных государств, а также локализировала 67 попыток завладения военными секретами, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники регулярно противодействуют агентурном проникновению в Вооруженные силы и со стороны иностранных спецслужб. С начала этого года Службой: зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом; выдворен 21 иностранец; пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых - действующие и бывшие военнослужащие ВСУ", - сказано в сообщении.

Так, в 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Среди них за преступления: против основ национальной и общественной безопасности - 192; в сфере охраны государственной тайны и служебной информации - 9; сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения - 128; сфере хозяйственной деятельности – 96.

Отмечается, что с начала года сообщено о подозрениях 119 лицам, а в суд направлено более 100 производств. Так, были осуждены 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.

"Кроме того, за год раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков", - подчеркнули в ведомстве.

Также в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на 17 млрд грн.

Теги: #шпионаж #сбу
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