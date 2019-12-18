Антоненко не признает своей вины и отказывается давать показания по делу Шеремета - адвокаты

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержант ВСУ и известный под псевдонимом Riffmaster музыкант Андрей Антоненко по состоянию на вторник находился в изоляторе временного содержания, не признает свою вину, а также опровергает озвученные руководством правоохранительных органов факты, якобы доказывающие его причастность к преступлению, сообщает его Группа правовой защиты.

"Вчера посетили его в ИВС (он до сих пор не в СИЗО). О состоянии Андрея. Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые о нем выкладывают (примеры ниже). Поскольку эти факты, в том числе алиби легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в сообщении, обнародованном на странице участника Группы, адвоката Виталия Галенченко в среду утром.

По информации адвокатов, следователь во вторник пытался допросить Антоненко, но он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказался давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - говорится в сообщении.