Телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов стал гражданином Украины, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

"Получение гражданства – очень важное событие для меня, и я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за принятое решение. Для меня честь стать официально частью страны, которую люблю и которая стала для меня родной, моим домом", - приводит слова Суханова пресс-служба телеканала.

Отмечается, что теперь Суханову предстоит оформить необходимые документы для получения украинского паспорта, а также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

"Я давно обозначил свою позицию и стал на сторону Украины, которая должна быть европейской, цивилизованной страной, где права каждого будут защищены и гарантированы. Иного пути у Украины нет. Я счастлив, что сейчас я здесь, в Украине и с Украиной", - сказал телеведущий.

Алексей Суханов родился в г.Иваново Российской Федерации. Образование получил в Московском государственном университете коммерции.

Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ".

С апреля 2012 года - ведущий ток-шоу "Говорить Україна".